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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث iPhone الجديد يحل أي مشاكل بهاتفك

تحديث iPhone الجديد
تحديث iPhone الجديد يحل أي مشاكل بهاتفك

أصدرت Apple نظام iOS 17.1.1 كتحديث سريع لمعالجة بعض المشكلات العاجلة التي كان من المقرر في الأصل إصلاحها في نظام iOS 17.2 يركز هذا التحديث على تصحيح هذه المشكلات ويأتي بعد فترة وجيزة من إصدار نظام iOS 17.1.

 

ما الذي تم إصلاحه في هذا التحديث الجديد؟

 

يعالج iOS 17.1.1 في الأساس مشكلات الشحن اللاسلكي المتعلقة بالنماذج المحددة للسيارات، مثل BMW و Toyota Supra. تسببت هذه المشكلات في تعطيل وظائف NFC، مما أثر بشكل خاص على Apple Pay لمستخدمي iPhone 15 series. لقد أقرت Apple بهذه العيوب وقامت بإصلاحها في التحديث.

بالإضافة إلى ذلك، يعالج التحديث خللًا بصريًا في وحدة التحكم في شاشة قفل الطقس، والتي فشلت سابقًا في عرض الظروف الثلجية بدقة. في حين أن iOS 17.1.1 يعالج هذه المشكلات المحددة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان يعالج أيضًا مخاوف أخرى تم الإبلاغ عنها، مثل ثبات اتصال Wi-Fi وإغلاقات الأجهزة غير المتوقعة.

للوصول إلى الإصلاحات في iOS 17.1.1، يمكن للمستخدمين اتباع إجراء التحديث القياسي. ببساطة انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، وحدد "تحديث البرنامج". من هناك، يمكنك اختيار خيار "التثبيت الآن" لتحديث جهازك.

سيجلب iOS 17.2، المتوقع إصداره في ديسمبر، العديد من الميزات المهمة. وتشمل هذه إضافة تطبيق Journal جديد، والقدرة على تخصيص زر Action بخيارات مثل وظيفة الترجمة، والوحدات الجديدة لتطبيقي Weather و Clock، وتحسينات على Apple Music.

بالإضافة إلى ذلك، سيعزز التحديث الأمان مع iMessage Contact Key Verification وسيقدم ردود فعل ملصقة مريحة داخل iMessage. سيجد المستخدمون أيضًا خيارات تخصيص Memoji الموسعة، بما في ذلك القدرة على تخصيص ميزات الجسم.

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