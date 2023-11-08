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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض البلاك فريداي.. أحدث موبايل سامسونج رائد بخصم 3000 جنيه

عروض البلاك فريداي..دلوقتي
عروض البلاك فريداي..دلوقتي تقدر تشتري أحدث موبايل سامسونج را

تعد هواتف متوفرة الآن Galaxy S23 FE في ماليزيا، وتقدم Samsung بعض العروض الخاصة للاحتفال بهذه المناسبة.
يأتي Galaxy S23 FE بسعر بدء من 2،999 رينجت ماليزي (642 دولارًا أمريكيًا) لطراز 8/128 جيجابايت و 3،299 رينجت ماليزي (706 دولارات أمريكية) لطراز 8/256 جيجابايت، ولكن أولئك الذين يطلبون هاتفهم قبل 30 نوفمبر سيحصلون على العديد من الفوائد المغرية.

تقوم Samsung Malaysia بخفض سعر  ($ 64) من أسعار التجزئة المقترحة، مما يضع طراز تخزين 256GB بسعر نفس سعر إصدار 128GB الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يُعرض على المشترين استرداد نقدي بقيمة تصل إلى MYR 350 ($ 75) وخصم  ($ 107) للعملاء الذين يسجلون من خلال عرض #GalaxyTroop باستخدام الرمز الترويجي FEGALAXY.

أخيرًا وليس آخرًا، تقدم Samsung أيضًا خصومات تصل إلى 30٪ على مجموعة مختارة من أجهزة Galaxy Tablets و Buds و Glaxy مع حماية Samsung Care+ المجمعة. يتوفر Galaxy S23 FE بألوان Mint و Cream و Graphite و Purple. 

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