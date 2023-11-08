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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق رائع .. طريقة عمل أصابع الكنافة بالنوتيلا

أصابع الكنافة بالنوتيلا
أصابع الكنافة بالنوتيلا

إذا كنتي ترغبين فى تقديم حلوي سريعة فإليك وصفه كنافة الصوابع  وهي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ وتكون محببة لدي الكبار والصغار كما يمكنك تقديمها بحشوات مختلفة سواء بالمكسرات أو بالشكولاتة وفيما يلي نقدم خطوات عمل أصابع كنافة بالنوتيلا.

 

طريقة عمل أصابع الكنافة بالنوتيلا:


المكونات :

نصف كيلو كنافة
مكعب زبدة
٢ ملعقة كبيرة سمن
٣ ملعقة كبيرة نوتيلا
٣ ملعقة كبيرة (كريم شانتي)
مكسرات ( حسب الرغبة) عين جمل أو بندق
أقماع للف الكنافة

طريقة التحضير:

- نأخذ الكنافة كما هي بطولها حتى تلف على الأقماع.
- نسيح الزبدة والسمن وندهن القمع ونلف عليه الكنافة وندهن الكنافة بالفرشة بخليط الزبدة والسمن لكن ندهنها جيدا حتى تقرمش معانا.
- ندهن صينية ونرصص الأقماع بالكنافة وندخلها الفرن على ١٨٠ حوالى ٢٠ دقيقة يبقى لونها ذهبى
- نطلعها تبرد ونفكها من الاقماع.
- فى بولة نخلط النوتيلا مع الكريم شانتي ونضعها فى كيس حلويات ونفرم المكسرات ونحشى الصوابع بخليط النوتيلا ثم تزينها بالمكسرات.

أصابع كنافة كنافة نوتيلا كنافة بالنوتيلا أصابع كنافة بالنوتيلا

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