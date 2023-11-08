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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجوم الإسرائيلي

صدى البلد

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلمته في حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا، بتقديم التحية لصمود الشعب الفلسطيني أمام الهجوم الوحشي الإسرائيلي الذي لم يراع أي احترام لحقوق الإنسان أو الأديان فقتلوا النساء والأطفال.

وقدم داود التحية للقيادة السياسية المصرية التي تدافع عن مقدساتنا العربية والإسلامية في فلسطين، وتحمي أمن مصر القومي، كما عبر عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لمواقفه الشامخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وهنأ فضيلته طلاب إندونيسيا الذين يحتفون بتفوقهم وتخرجهم في جامعة الأزهر، موصيهم بتحمل الأمانة في نقل العلم ونشره في جميع البقاع، وأن يواصلوا اجتهادهم ولا يتوقفوا عند شهادة التخرج، فالعلم مجال واسع، وقيمة العلم في العمل به، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يبن في كل دولة مبنى، ولكنه يبني رجالًا في كل دولة.

وقال فضيلته إن لإندونيسيا مكانة كبيرة في الأزهر الشريف، وعدد طلابها من أكبر الأعداد الوافدة للدراسة بالأزهر الشريف؛ إذ يزيد عددهم على 13 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة، ولها علاقات علمية قديمة مع الأزهر الشريف، وتقديرًا لهذه العلاقة القوية بين مصر الأزهر وإندونيسيا، ألَّف الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، كتابًا جديدًا صدر منذ أيام بعنوان “الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف” يتضمن تاريخ العلاقات العلمية بين البلدين، وأهم الخريجين في جامعة الأزهر.

يذكر أن حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، وحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين والدعوة الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، ولفيف من العلماء.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر صمود الشعب الفلسطيني طلاب إندونيسيا

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