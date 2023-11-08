آخر فرصة|جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يستقبل ملاك 28 قطعة لتوفيق أوضاعها

تلقي جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأربعاء 8-11-2023 طلبات المجموعة الرابعة وتضم 24 اسما، وذلك لتوفيق أوضاع قطع الأراضي الخاصة بهم في منطقة "زينات عريف عارف درويش - خط 2 - جمعية الأمل" بالعبور الجديدة، ويواصل جهاز العبور الجديدة خلال شهر نوفمبر الجالي توفيق أوضاع 106 قطع قسمت إلى 4 مجموعات مختلفة.

مجموعات توفيق أوضاع أراضي الأمل بالعبور الجديدة

وكانت المجموعة الأولى قد بدأت في تقديم طلبات توفيق أوضاعها في الـ 5 من نوفمبر الجاري وتضم 28 قطعة، والمجموعة الثانية في الـ 6 من نوفمبر الماضي وتضم 32 قطعة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة أمس وتضم 22 اسما، أم المجموعة الرابعة اليوم وتضم 24 اسما.

قائمة أسماء ملاك جمعية الأمل بالعبور الجديدة

المستندات المطلوبة

وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

شرائح المساحات

أولًا:- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها.

ثانيا:- من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.

ثالثا:- أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها.

دفعة مقدمة تحت الحساب

و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.