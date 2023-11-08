عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر فرصة|جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يستقبل ملاك 28 قطعة لتوفيق أوضاعها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تلقي جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأربعاء 8-11-2023 طلبات المجموعة الرابعة وتضم 24 اسما، وذلك لتوفيق أوضاع قطع الأراضي الخاصة بهم في منطقة "زينات عريف عارف درويش - خط 2 - جمعية الأمل" بالعبور الجديدة، ويواصل جهاز العبور الجديدة خلال شهر نوفمبر الجالي توفيق أوضاع 106 قطع قسمت إلى 4 مجموعات مختلفة.

 

مجموعات توفيق أوضاع أراضي الأمل بالعبور الجديدة

 

وكانت المجموعة الأولى قد بدأت في تقديم طلبات توفيق أوضاعها في الـ 5 من نوفمبر الجاري وتضم 28 قطعة، والمجموعة الثانية في الـ 6 من نوفمبر الماضي وتضم 32 قطعة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة أمس وتضم 22 اسما، أم المجموعة الرابعة اليوم  وتضم 24 اسما.

 

جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق بمناطق إسكان الشباب والنوادى

إسكان الشيوخ يناقش خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور

وكيل إسكان النواب: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية ثالثة لاستكمال الإنجازات

قائمة أسماء ملاك جمعية الأمل بالعبور الجديدة

 

توفيق أراضي جمعية الأمل في العبور الجديدة
توفيق أراضي جمعية الأمل في العبور الجديدة

 

المستندات المطلوبة

 

وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

 

شرائح المساحات

 أولًا:- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها.

 ثانيا:- من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.

ثالثا:- أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها.

 

دفعة مقدمة تحت الحساب 

 

و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.

 

 

 

 

 

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جمعية الأمل توفيق أوضاع قطع الإراضي زينات عريف عارف درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

انفجار قوي في جنوب تركيا.. والسلطات تكشف التفاصيل

ليست أمريكا فقط| حشد عسكري غير مسبوق بالشرق الأوسط.. خريطة الدول والقوات والأسلحة المرسلة

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ