وكيل إسكان النواب: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية ثالثة لاستكمال الإنجازات

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الدولية أمام العالم، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا ، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

وأشاد شكري في تصريح صحفي له اليوم، بالبيان الصادر عن حزب مستقبل وطن والعديد من الأحزاب المصرية الكبرى بشأن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

وأكد النائب أن ما قام به الرئيس السيسي في مصر لم يحدث في تاريخها على مختلف الأصعدة والسنوات والانجازات الماضية خير شاهد.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أن تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة يأتي انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات، التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر.

وأكد النائب، أن مصر نجحت تحت قیادة الرئيس السيسي وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة، جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا أمام العالم.

وقال المهندس طارق شكري: القطاع العقاري في عهد الرئيس السيسي حقق نقلة استثنائية نوعية تعبر بمصر عشرات السنوات للأمام، من خلال بنية أساسية وقوية جاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي وتعتبر تأسيسًا لمرحلة مميزة قادمة.