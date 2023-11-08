مصر تقترب من التوصل لهدنة إنسانية في غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكرت القناة، في نبأ عاجل على شاشتها، بأن مصر اقتربت من التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى المحتجزين.