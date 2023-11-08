حذرت من التخطيط لحكم غزة.. حماس: قتل ضابط كبير في جيش الاحتلال

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة يوميًا، مضيفة أنه الحركة أبدت استعدادها للإفراج عن الرهائن الأجانب.

وأشار باسم نعيم القيادي في حماس في كلمة له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم قتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي اليوم، داعيًا واشنطن إلى وقف التخطيط لحكم غزة بعد الحرب.

وأضاف نعيم أن المستشفيات في قطاع غزة خالية من عناصر حماس، مطالبًا المنظمات الدولية بالتحقق من ذلك.

وأكد أن الرهائن الأجانب سيطلق سراحهم عند توفر الظروف الأمنية، مشددًا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدفع ثمن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين.

ولفت القيادي بحماس إلى أن تخاذل الأونروا عن دورها هو تواطؤ مع إسرائيل بالتهجير القسري لسكان غزة، مؤكدًا أن رغيف الخبز مفقود في القطاع والسكان يعانون أزمة خانقة جراء الحصار.