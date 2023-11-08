برلماني : منح السكك الحديدية الرخصة الذهبية يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، على موافقة الحكومة على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، منوها انه هذا القرار يأتي في اطار جهود الدولة لدعم توطين صناعة السكك الحديدية والمترو.



وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن اعطاء الرخصة الذهبية من شأنه تسريع وتيرة النشاط الإنتاجي، منوها ان الهدف منها في الأساس تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية بدلا من أن تأخذ مدة زمنية طويلة.



وأكمل عضو مجلس النواب أن دعم صناعات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها ، من شأنه تلبية كافة الاحتياجات المحلية إضافة إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أهمية دعم قطاع عربات السكك الحديدية والمترو، منوها أن الدولة تهدف لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية بما يؤمَن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

