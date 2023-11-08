الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

أفاد مراسل التلفزيون العربي ، اليوم الأربعاء، بقصف الاحتلال إسرائيلي على مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين جنوبي لبنان.

وفي نفس السياق، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.



وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.