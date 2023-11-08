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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

 

وكانت طائرات تسللت باتجاه الجليل في الوقت الذي قصفت فيه مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ محيط بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

 

كما دوت صفارات الإنذار تدوي في افيفيم و برعام بالجليل الأعلى.

 

وكانت قوات الاحتلال إسرائيلي قصفت مرتفعات بلدة ياطر وأطراف بلدة مروحين ووادي هونين جنوبي لبنان.


فيما أعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق أن عناصره استهدفت بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء  موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.‏

 

كما استهدفت المقاومة اللبنانية كذلك قوة المشاة "الإسرائيلية"  قرب ثكنة "دوفيف" أدى إلى وقوع  إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح.

 

جاء ذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية.

 

وفي سياق اخر؛ حاول قوات الاحتلال مجدداً إحراق الأحراج في أطراف بلدة ‌حلتا⁩ وكفرشوبا⁩ بإطلاق القذائف الضوئية والانشطارية.

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