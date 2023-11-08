وكالة إنسانية: الأمهات في غزة يواجهن وضعًا صعبًا بشأن إنتاج الحليب لأبنائهن

حذرت منظمة كير الدولية، من أن الأمهات في غزة يواجهن وضعا "لا يطاق" حيث يكافحن لإنتاج ما يكفي من الحليب لإطعام أطفالهن في ظروف "مروعة".

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت منظمة كير الدولية في بيان لها، إن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، ونحو 5500 امرأة كان من المقرر أن تلد خلال الشهر الماضي، مضيفة أن الصدمة يمكن أن تؤثر على قدرة هؤلاء الأمهات على إنتاج الحليب.

وقالت نداء أبو رصاص، والدة الطفل يزن البالغ من العمر أربعة أشهر، والتي انتقلت جنوبًا إلى رفح بعد أن عاشت بالقرب من مخيم جباليا للاجئين، إنها لا تنتج ما يكفي من الحليب لنجلها.

وتقيم نداء في شقة مع 13 شخصًا آخر، يعيشون على الأطعمة المعلبة ويكافحون من أجل العثور على الخبز.

وأضافت “أنا خائفة على مستقبل أطفالي. أنا أبكي كثيراً، ولا أنام”.

وقالت هبة الطيبي، مديرة منظمة كير في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنه من المتوقع أن تنفد المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأرز، بحلول منتصف الأسبوع.

وأضافت الطيبي أن هناك نقصًا حادًا في مياه الشرب النظيفة حيث يفتقر مئات الآلاف من الأشخاص إلى ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ولفتت “نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات”.