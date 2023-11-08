إعلامي : اللى بيتنططوا يبني مصر اللى عملت كتاب العلاقات بين حماس وإسرائيل

علق الإعلامى مصطفى شردى على ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية بشأن اقتراب مصر من التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى المحتجزين.

وأكد شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن قناة القاهرة الإخبارية أول قناة عالميا نقلت ذلك الخبر بشأن الهدنة، تلتها هيئة البث الإسرائيلية.

اللى عمالين يتنططوا

وعن الدور المصرى فى هذا الملف علق شردى قائلا:" كل اللى عمالين يتنططوا فى كل حتة فى العالم بقولهم يا بنى منك ليه احنا اللى عملنا كتاب العلاقات بين الفصائل الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل".

وأضاف مصطفى شردى، جميعا يثق فى مؤسسات الدولة وليس فرضا على الجهات المسؤولة عن هذا الملف التصريح ما تفعله.