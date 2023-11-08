أستاذ علاقات دولية: الريادة قدر مصر فى المنطقة.. ولا يستطيع أحد المزايدة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إن الريادة قدر مصر ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، لن تستطيع دولة فى العالم إعانة الأشقاء في فلسطين إلا ببصمة الدولة المصرية.

المؤسسات الدولية الكبرى

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن كافة المؤسسات الدولية الكبرى وكذا رؤساء الدول أشادوا واعترفوا بدور مصر فى حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع حامد فارس: المفاوض المصري حكيم ورشيد ويدرك خطورة التحديات الكبيرة والمتزايدة فى الإقليم.