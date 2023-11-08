عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الريادة قدر مصر فى المنطقة.. ولا يستطيع أحد المزايدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إن الريادة قدر مصر ولا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، لن تستطيع دولة فى العالم إعانة الأشقاء في فلسطين إلا ببصمة الدولة المصرية.

 المؤسسات الدولية الكبرى

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن كافة المؤسسات الدولية الكبرى وكذا رؤساء الدول أشادوا واعترفوا بدور مصر فى حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع حامد فارس: المفاوض المصري حكيم ورشيد ويدرك خطورة التحديات الكبيرة والمتزايدة فى الإقليم. 

التحديات الكبيرة الدكتور حامد فارس إسرائيل الدولة المصرية القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

توجيه رئاسي برعاية النابغين..الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ"السادس الابتدائي" للدراسة بعلوم دمياط

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة

الموبايلات أسعارها بتنزل .. أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

نتنياهو يشترط: لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى

بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة

سمير فرج يكشف تفاصيل مهمة في اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظيره المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

طريقة عمل البرجر دون فول صويا

منذ 125ألف عام..هذا الشهر من 2023 الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة..اعرف الأسباب

فيديو

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ