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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نحن باختبار صعب في ظل الأحداث الجارية بغزة

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع التنفيذي

اثنى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على حسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن موضحا اننا كدوله وشعب في اختبار صعب نظرا للمخططات الدولية المتعددة للنيل من حريه الوطن ،مؤكدا على وقوف كافه المصريين بجانب اشقائهم من اهالي غزه وانه لابد من الوقوف صفا واحدا ويدا واحدا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة من اجل عبور هذه الازمه الكبرى ولابد ان ياتي هذا الامر موازيا مع استمرار كافه المشروعات الجارية من اجل استمرار عجله الإنتاج وعدم توقفها.


جاء ذلك من خلال جلسة المتابعة الدورية برئاسة المحافظ والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات.


كما المحافظ على أهمية قيام كافة  المسؤولين بكافه المدن بتنظيم حملات توعيه للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ودورنا كمواطنين تجاهه، كما اكد على دور المرأة والشباب والأهالي وعواقل البدو والدفاع الشعبي في تلك الحملات.
واكد المحافظ على استمرار المحافظة في الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية مؤكدا على توافر نحو 8000 بون لمواد غذائية قيمه البون 250 جنيها سيتم توزيعهم على المستحقين خلال الفترة القليلة القادمة، مع استمرار حملات ضرب الاسعار والحملات التموينية من اجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.


كما تم مناقشه عدد من الموضوعات الهامه ومنها رفع كفاءه طريق دهب /شرم الشيخ وطريق دهب/ نويبع وسرعه اصلاح المناطق المتضررة جراء السيول الاخيره وكذا دراسه عرض انشاء عدد من الميادين الجديده بشرم الشيخ،  وعرض موقف انشاء مسجد وكنيسه بمنطقه نبق.


وتفعيل خدمه التاكسي الذكي بشرم الشيخ وتشغيلها في افضل صوره ،ومشروع انشاء ملعب خماسي بقريه راس النقب وتجهيزه للافتتاح خلال أسبوعين، ومتابعه موقف اصلاح تلفيات حادث طابا الأخير، وعرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات .

فودة في الاجتماع

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء موقف مصر القيادة السياسي

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