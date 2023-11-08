هشام الحلبي : مصر أفشلت على إسرائيل مخطط تهجير أهالي غزة

علق اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا على ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية بشأن اقتراب مصر من التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى المحتجزين.



وأوضح الحلبى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن موقف مصر تجاه الحرب ضد غزة، كان واضحا متمثلا في إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى.

تنفيذ مطالب مصر

وتابع ان الحرب معقدة للغاية، وليس من الطبيعى أن يتم تنفيذ مطالب مصر بين يوم وليلة، إضافة للمشاكل التى حدثت لإسرائيل أولها الفشل المخابراتي.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن ما فعلته حماس أدى إلى تخبط كبير فى القرارات الإسرائيلية، حتى استعانت بالخبراء الأمريكان.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: أن الحكومة الإسرائيلية، حاولت بعد 7 أكتوبر تنفيذ مخطط تهجير أهالى غزة، وتصدت بل وافشلت مصر خطط الحكومة الإسرائيلية.