الصحة الفلسطينية: الحرب على غزة خلفت 29 ألف جريح حتى الآن

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث بأسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن مصر تقدم موقفا عظيما تجاه الفلسطينيين.

وأضاف أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، أن عدد المصابين فى قطاع غزة وصل لـ 29 ألف مصاب بسبب العدوان الأسرائيلى الغاشم.

6000 مصاب

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 6000 مصاب من الـ 29 فى حاجة عاجلة للخروج من قطاع غزة وعلاجهم بالخارج نظرا لخطورة حالتهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والأماكن السكنية، حتى تسبب فى اخراج 18 مستشفى عن العمل و45 مركزا طبيا.