بيتابع زينا .. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف مصطفى فتحي

تغزل الاعلامي ابراهيم فايق في هدف مصطفى فتحي نجم بيراميدز في مرمي الزمالك.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على اكس:٠ خطفها خطف مصطفى فتحي.. ودفاع الزمالك بيتابع زينا الجول".

وباغت بيراميدز ، الزمالك في اول ثوان من الوقت الاضافي بنصف نهائي كأس مصر ، ليسجل هدف التقدم وتصبح النتيجة 2-1 عن طريق مصطفى فتحي.

وكان الزمالك نجح في العودة للقاء بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.