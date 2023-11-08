احتفالات جنونية لحسين لبيب و مجلسه بعد هدف التعادل للزمالك فى بيراميدز|فيديو

شهدت مقصورة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر احتفالات جنونية من حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء ومجلس الادارة بعد هدف التعادل للابيض.

نجح الزمالك في ادراك التعادل للمرة الثانية عن طريق سامسون أكينيولا في الوقت الاضافي لمباراة نصف نهائي كأس مصر

وكان بيراميدز ، قد باغت الزمالك في اول ثواني من الوقت الاضافي بنصف نهائي كأس مصر ، ليسجل هدف التقدم وتصبح النتيجة 2-1 عن طريق مصطفى فتحي ، الا ان أكينيولا تعادل لتصبح 2-2.

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.