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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق فهمي: الأوضاع في غزة كما هي وهناك تعنت في إدخال المساعدات

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قدم الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية عن تحليل للتطورات الأخيرة للأوضاع في غزة، قائلا: أن الأوضاع في غزة كما هي مع انخفاض منسوب المواجهات هناك تعنت في إدخال المساعدات.

وأضاف طارق فهمي في مداخلة هاتفية برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة etc، أن هناك ضغوطات أمريكية لوقف إطلاق النار لكنها لم تلقى قبولا من الجانب الإسرائيلي.

و تابع استاذ العلوم السياسية: "الجهود مصرية على أعلى مستوى لوقف إطلاق النار وتحولت القاهره لنقطة ارتكاز  للاتصالات من زعماء وقادة الدول الكبرى خلال الفترة الماضية"


وأوضح أن مصر تتحرك في مسارات متعددة في نفس التوقيت يزامن مع مايجري في المحيط الإقليمي والدولي، وتهدف لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة فضلا عن التحرك لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإفراج عن الأسرى والمحتجزين .

 

وأشار إلى أن هناك تفاؤلا بهدنة إنسانية ربما تتعلق بتفكيك عناصر الأزمة، فضلا عن قمة عربية في السعودية، وقمة الدول السبعة الكبرى بالإضافة إلي زخم كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

ولفت إلى أن مصر هي ركيزة أساسية  وأن لديها الخبرة الكافية لتفكيك عناصر الأزمة مع الدول الأخرى.

طارق فهمي غزة المساعدات القضية الفلسطينية المحيط الإقليمي

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