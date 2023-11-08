طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العينى تفاصيل الحالات القادمة من قطاع غزة.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن أغلب الحالات التى استقبلها حتى الأحد الماضي إصابتها خطيرة للغاية وفى أماكن متفرقة من الجسم.

كسور فى العمود الفقرى

وتابع أستاذ جراحة العظام: كل الحالات مصابة بحروق وكسور فى العمود الفقرى، وأطراف مبتورة.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز: من المحتمل تعرضهم لمواد فسفورية وحارقة التى تسبب حروق بالغة فى الجسم، وفى انتظار تقارير الطب الشرعى.