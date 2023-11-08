مرضى | إليسا تفتح النار على الساخرين من شكل فمها

ردت المطربة اللبنانية إليسا على الحملة الموجهة ضدها خلال الفترة الأخيرة والسخرية منها بسبب فمها، مؤكدة أن من يفعل ذلك هو إنسان مريض.



وأضافت إليسا فى حوارها مع هيا هب بالرياض أنها رأت خلال الفترة الماضية بعض الأشخاص يقوموا بالسخرية منها بسبب فمها وقاموا بوضع عدد من الفلاتر للسخرية منها قائلة: كل اللى بيسخرو من فمي أحب أقول لهم مرضى نفسيين وعندهم نقص.



وتابعت إليسا أنها على مدار سنوات طويلة استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة كبيرة سواء داخل لبنان او خارجه بين نجوم العالم العربي، بينما المتنمر أو من يسخر منها لم يقدم في حياته شىء يفتخر به.





إليسا

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها على حفل عشاء بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر بدلة إليسا في حفل عشاء افتتاح موسم الرياض 2024

واختارت إليسا بدلة بلون فضي لامع وارتدت عليها توب باللون الأسود وبعض الكريستالات اللامعة عليه، ونسقت معه بنطال بنفس لون وخامة البدلة، وأختارت حثيبة لامعة صغيرة باللون الابيض اللامع.

وكانت بدلة النجمة إليسا من تصميم Paco Rabbane ووصل سعر الجاكيت إلى 1559 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه، ووصل سعر البنطال إلى 1290 دولار، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

وتركت إليسا شعرها منسدلا عبر أكتافها بترسيحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف إليسا في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود ، والماسكرا، والآي لاينر باللون الاسود.

واختارت إليسا بعض الإكسسورات البيسطة، والناعمة، فقامت بإختيار قلادة ناعمة باللون الفضي من الألماس مع خاتم كبير .