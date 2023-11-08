مصر للألومنيوم تحقق 6 مليارات جنيه إيرادات خلال 3 أشهر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، ارتفاع أرباحها بنسبة 61%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023



أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 1.63 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.



أسهم الشركة

و تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة فى حين باقى الاسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.