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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج ابنة ممثلة شهيرة يتهمها بالزنا

خيانة زوجية
خيانة زوجية

حرر زوج يدعى "م.س" محضر ضد زوجته "آ.ا" بلوجر شهيرة ووالدتها ممثلة شهيرة بإقامة علاقة غير شرعية مع آخر، وذلك أثناء سفره بالخارج.

الخيانة الزوجية

وقال الزوج أن زوجته عطلت كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الزوجية مما أثار الشكوك لديه خاصة مع اضطراب سلوك الزوجة، ووضع كاميرات أخرى في مناطق مختلفة ليفاجأ بدخول شاب غريب يدعى "" إلى منزله أثناء فترات سفره إلى الخارج.

وأضاف الزوج أن الكاميرات وثقت واقعة الخيانة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة مع الشاب المذكور داخل منزل الزوجية، وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٨٢٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول أكتوبر ٢٠٢٣، وقدم دفاع الزوج كافة المستندات التي تثبت صحة الواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.

وقال المحامي الخليل إبراهيم، إن المادة 274 من قانون العقوبات تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات ويشترط القانون وقوع الوطء فعلا لتحقق جريمة الزنا ويقصد بالوطء اتصال المرأة المتزوجة برجل أجنبي غير زوجها اتصال كاملا  ولا عبرة إذا كان الرجل الأجنبي عن المرأة المتزوجة متزوجا أو غير متزوج.

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