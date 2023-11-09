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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة غير سارة لمستخدمي تطبيق WhatsApp واتساب

مفاجأة غير سارة لمستخدمي
مفاجأة غير سارة لمستخدمي تطبيق WhatsApp واتساب

أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعتزم عرض الإعلانات على منصته في الفترة المقبلة، مما يعد تحولّا كبيرًا بالنسبة للتطبيق، الأمر الذي قد يحدث استياءَا بالنسبة للمستخدمين، الذين ظلوا لسنوات بدون مضايقات وتشتت الإعلانات. 

 

وخلال لقاء مع إحدى وسائل الإعلام البرازيلية، كشف الرئيس التنفيذي لـ واتساب، ويل كاثكارت، عن اكتشاف مثير للاهتمام حول مستقبل التطبيق، واعترف بأن المنصة قد تحتوي في النهاية على إعلانات، مما يمثل تحولًا كبيرًا في موقفه السابق.  

 

وقبل بضعة أشهر فقط، نفى كاثكارت بشدة أي نية لتقديم إعلانات إلى واتساب، وتنفس المستخدمون الصعداء، ومع ذلك، فإن التحول الأخير في الأحداث يشير إلى أن الأمور قد لا تظل خالية من الإعلانات لفترة طويلة. بحسب GizChina. 

 

ويبدو أن الحافز وراء هذا التغيير هو التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، والتي وأشارت فيه  إلى أن شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، كانت تفكر في دمج الإعلانات في صناديق البريد الوارد للمستخدمين. 

 

وحينها استبعد كاثكارت هذا الاحتمال بشكل قاطع، وهو يدرك أن الأشخاص لا يريدون أن تمتلئ صناديق البريد الوارد الخاصة بهم بالإعلانات، لضمان الحفاظ على قدسية هذه المساحة داخل التطبيق. 

 

 

WhatsApp واتساب الاعلانات إعلانات واتساب الرئيس التنفيذي لواتساب ويل كاثكارت

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