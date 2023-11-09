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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

صدى البلد

تعدُّ أشجار الزيتون رمزًا حضاريًا وثقافيًا لشعب فلسطين، فهي ليست مجرد أشجار، بل تمثل جزءًا من هويتهم وتراثهم الزراعي العريق. ومع ذلك، يعاني الفلسطينيون منذ سنوات طويلة من قطع وتدمير أشجار الزيتون على يد إسرائيل، مما يؤثر سلبًا على حياتهم واقتصادهم وبيئتهم المستدامة.

ويعتبر الكثيرون أن قطع أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد حادثة عابرة، بل تشكل سياسة مستمرة تنتهك حقوق الفلسطينيين في أراضيهم. تستند هذه السياسة إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك استصلاح الأراضي الزراعية لأغراض استيطانية وبناء الجدار العازل، والإجراءات العسكرية المبررة بدعوى الأمن. وبغض النظر عن الأسباب المعلنة، فإن قطع الأشجار الزيتون يؤدي إلى تدمير الحقول الزراعية وإلحاق الأذى بالمزارعين الفلسطينيين وتجريف الأراضي الزراعية التي تعود لعائلاتهم منذ أجيال.

لماذا تهتم إسرائيل بقطع أشجار الزيتون؟ 

 

 

1- تعتبر أشجار الزيتون مصدرًا حيويًا للاقتصاد الفلسطيني

 

حيث تعتبر زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون من أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية في فلسطين. يتكبد المزارعون الفلسطينيون خسائر فادحة بسبب قطع الأشجار، حيث تؤثر على دخولهم وتعيق تنمية أنشطتهم الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تكبيد البيئة الفلسطينية ضررًا كبيرًا، حيث يؤدي قطع الأشجار إلى خسارة التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وانعدام الاستدامة البيئية.

 

2- السيطرة على الأراضي الفلسطينية

 

ترى إسرائيل أن أشجار الزيتون الفلسطينية تمثل عائقاً أمام توسع مستوطناتها وفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. حيث يتم قطع الأشجار في مناطق استراتيجية تهدف إسرائيل إلى الاستيلاء عليها، مثل المناطق التي تقع بالقرب من المستوطنات أو الطرق العسكرية.

3- الضغط على المزارعين الفلسطينيين

 

 تحاول إسرائيل الضغط على المزارعين الفلسطينيين من خلال قطع أشجارهم، بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم. حيث أن قطع الأشجار يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين، ويجعل من الصعب عليهم إعادة زراعة أشجار جديدة.

 

4- النيل من الهوية الفلسطينية

 

 تعتبر أشجار الزيتون جزءاً لا يتجزأ من التراث الفلسطيني، حيث ترتبط بالعديد من العادات والتقاليد الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل قطع الأشجار شكلاً من أشكال النيل من الهوية الفلسطينية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يلي بعض الحقائق حول حملة إسرائيل لقطع أشجار الزيتون الفلسطينية:

 

معلومات حول أشجار الزيتون الفلسطيني 

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن إسرائيل قطعت أكثر من 100 ألف شجرة زيتون فلسطينية خلال عام 2022.

يقع معظم أشجار الزيتون الفلسطينية في مناطق "ج" من الضفة الغربية، وهي مناطق تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

تستخدم إسرائيل مجموعة متنوعة من الأساليب لقطع أشجار الزيتون الفلسطينية، بما في ذلك قطع الأشجار بالآلات الثقيلة، وإحراقها، وسرقة ثمارها.

ويشكل قطع أشجار الزيتون الفلسطينية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث يعتبر شكلاً من أشكال التمييز العنصري ومصادرة الأراضي.

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