رشا مجدي: الزيتون مفيد لصحة الإنسان خاصة مرضى القلب والكبد

أكدت الإعلامية داليا أيمن، الزراعة هامة بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أننا الآن في موسم حصاد الزيتون والذي تنتشر زراعته في واحة سيوة حيث يتم زراعة أشجار الزيتون.

وقالت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محصول الزيتون هو المحصول الرئيسي لسيوة ومطروح.

كما تابعت الإعلامية رشا مجدي، أن الزيتون يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الانسان، مؤكدة أن الاطباء ينصحون المرضى بتناول الزيتون خصوصا مرضى الكبد والقلب وقد يستخدم في دهان للجسم وقد يستخدم في التجميل.

الدول العربية والاجنبية

وأشارت رشا مجدي إلى أنه يوجد في مصر مصانع متخصصة، مؤكدة أنه يتم تصدير الزيتون لعدد من الدول العربية والاجنبية.