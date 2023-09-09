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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أشجار الزيتون على المواطنين بقرى الحسنة

توزيع شتلات الزيتون
توزيع شتلات الزيتون على المواطنين بالحسنة

وزع مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، أشجار الزيتون على عدد من مواطنين  بقرى  مركز الحسنة،  وذلك لتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وللحد مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء ،ومصدر لإنتاج الثمار والأخشاب.
 

وأكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة، أنه يتم متابعة الزراعة بشكل جيد وتم التنبيه المشدد بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها بعد الزراعة، وريها بانتظام لضمان الاستدامة لها لتحقيق الهدف من زراعتها.

 

حيث تم توعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها من الناحية البيئية لما لها من فوائد بالنسبة لهم وللبيئة المحيطة بهم ولما تحققه من مظهر جمالى وكونها رئة تنفس جديد لهم .

وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمحاسبة المسئولين المقصرين نحو رعاية تلك الأشجار والحفاظ عليها وضمان الاستدامة لها .

 

نصيب الفرد:

وأشار أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة بين جميع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء مع اختيار المناطق التى تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة .

وسوف يتم استكمال مبادرة تشجير الزيتون بقرى القسيمة والمنبطح  بحضور رؤساء القرى .
 

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الحسنة أشجار الزيتون المواطنين قرى

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