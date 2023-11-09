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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد السند يمامة: برنامجي الانتخابي يعتمد على 4 محاور.. وإصلاح التعليم الأساس

عبد السند يمامه،
عبد السند يمامه، المرشح الرئاسي

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه يجب الانسحاب من الاتفاق الإطاري الخاص بالسد الأثيوبي.

 

وأضاف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "MBC مصر"،: "هناك أمر مهم في أزمة السد الأثيوبي يتلخص في الاتفاق الاطاري".

 

وتابع: كنت اتمنى ان تتخد مصر موقفا اكثر حدة ولو على سبيل التهديد في ملف السد الاثيوبي".

 

وأكمل: برنامجي الانتخابي يعتمد على ٤ محاور.. ألا يبدأ الاصلاح إلا بالتعليم وإصلاح تشريعي واقتصادي بجانب قضية السد الأثيوبي".

 

واوضح الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي : كان يجب التلويح بالعمل العسكري في أزمة السد الأثيوبي ولكن الفرصة ضاعت حالياً".

 

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