موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه

أعلنت Reliance Jio عن هاتف ميزة جديد يعمل بنظام KaiOS لسوق الهند الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يتميز الهاتف بشاشة TFT LCD مقاس 2.4 بوصة بدقة 320 × 240 بكسل وكاميرا أمامية VGA، و يوجد في الخلف كاميرا VGA أخرى تسجل فيديو بدقة تصل إلى 720 بكسل.

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يحصل JioPhone Prima 4G على سعة تخزين 4 جيجابايت قابلة للتوسع عبر فتحة بطاقة microSD.

وكونه هاتفًا يعمل بنظام KaiOS يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات الشائعة من Google و Meta مثل YouTube و Google Maps و Facebook و WhatsApp.

يدعم الهاتف أيضًا VoLTE و JioChat ومكالمات الفيديو و JioPay UPI.

يحتوي JioPhone Prima على بطارية 1800 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها عبر microUSB، كما يحتوي الجهاز على مقبس صوت 3.5 مم ومستقبِل راديو FM واتصال Bluetooth 5.0.

تم تحديد سعر الجهاز بـ (31 دولارًا) أي ما يعادل 900 جنيه مصري تقريبا وهو متاح بالفعل للشراء من Amazon و JioMart و Reliance Digital.