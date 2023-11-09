أفضل موبايل شاومي متوسط للشباب في 2023

يعد هاتف شاومي Xiaomi 12 Lite 5G أحد أفضل الهواتف الذكية المتوسطة المتوفرة في السوق. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرا رائعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الجودة بسعر معقول.

التصميم

يتميز Xiaomi 12 Lite 5G بتصميم أنيق وحديث. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل. يتميز الهاتف أيضًا بإطار من الألومنيوم والزجاج، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق. يبلغ سمك الهاتف 7.29 ملم ويزن 176 جرامًا.

الأداء

يعمل Xiaomi 12 Lite 5G بمعالج Snapdragon 778G من Qualcomm. يتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يوفر الهاتف أداءً قويًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

الكاميرا

تتميز Xiaomi 12 Lite 5G بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) و 8 ميجابكسل (فائقة السرعة) و 2 ميجابكسل (ماكرو). تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو رائعة في جميع ظروف الإضاءة.

البطارية والسعر

تبلغ سعة بطارية Xiaomi 12 Lite 5G 4300 مللي أمبير في الساعة. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 67 وات.

يبدأ سعر Xiaomi 12 Lite 5G من 7500 جنيه مصري.

Xiaomi 12 Lite 5G هو هاتف ذكي متوسط ​​رائع يوفر أداءً قويًا وكاميرا رائعة وتصميمًا أنيقًا. يُعد الهاتف خيارًا مثاليًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الجودة بسعر معقول.

المميزات:

• تصميم أنيق وحديث

• أداء قوي

• كاميرا رائعة

• سعر معقول

العيوب:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم مقاومة الماء والغبار