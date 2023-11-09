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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام شيحة: الرأي العام العالمي يرى أن هناك ازدواجية في المعايير عند الغرب.. فيديو

قال المحامي بالنقض عصام شيحة، إن هناك ازدواجية من قبل الدول التي تستخدم جملة " حقوق الانسان " ، فالوقت الذي طالبوا فيه بعدم منع التظاهر منعوا التظاهر لصالح فلسطين، ولم يدينوا الابادة الجماعية للفلسطينيين.

وتابع المحامي عصام شيحة خلال لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن هذه الدول خالفت الاتفاقيات الواضحة للأمم المتحدة ، وهم يشعرون بالخجل أمام الرأي العام وحكوماتهم .

وأردف، أن الرأي العام العالمي يرى أن هناك ازدواجية في المعايير ، وأن الحكومات بالعالم تقف ضد حقوق الانسان عندما يتعارض الامر مع مصالحها .

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس تعليق عملياته البرية في قطاع غزة، وأضاف  في بيان رسمي له  إنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

 

الاحتلال الاسرائيلي المحامى عصام شيحة برنامج صباح الخير يامصر جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان صباح الخير يامصر

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