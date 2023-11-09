عصام شيحة: الرأي العام العالمي يرى أن هناك ازدواجية في المعايير عند الغرب.. فيديو

قال المحامي بالنقض عصام شيحة، إن هناك ازدواجية من قبل الدول التي تستخدم جملة " حقوق الانسان " ، فالوقت الذي طالبوا فيه بعدم منع التظاهر منعوا التظاهر لصالح فلسطين، ولم يدينوا الابادة الجماعية للفلسطينيين.

وتابع المحامي عصام شيحة خلال لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن هذه الدول خالفت الاتفاقيات الواضحة للأمم المتحدة ، وهم يشعرون بالخجل أمام الرأي العام وحكوماتهم .

وأردف، أن الرأي العام العالمي يرى أن هناك ازدواجية في المعايير ، وأن الحكومات بالعالم تقف ضد حقوق الانسان عندما يتعارض الامر مع مصالحها .

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس تعليق عملياته البرية في قطاع غزة، وأضاف في بيان رسمي له إنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.