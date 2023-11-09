صحف السعودية..مغادرة الطائرة الإغاثية الأولى إلى غزة..بوتين يصل إلى كازاخستان..تراجعت أسعار النفط رغم خفض أوبك+ للإمدادات

تراجعت أسعار النفط رغم خفض أوبك+ للإمدادات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول بوتين لكازاخستان

تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني أكثر من 428 مليون ريال



نشرت صحف السعودية ، اليوم الخميس، عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، حيث طغت الشكوك الجديدة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انهى تشديد سياسته النقدية على تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

وذكرت بلومبيرج، أن التراجع الذي لن يستمر طويلًا، يعود إلى عاملين: الأول ويعود إلى الشكوك حول المجلس الاحتياطي الفيدرالي. والثاني يعود إلى الصين والتقلبات التي يعيشها الاقتصاد الثاني عالميًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 2.2%.

وانخفضت الأسواق المالية الأوسع نطاقًا وارتفع الدولار بعد أن قال مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تلقت السوق الدعم من تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا، زعيمتي تحالف "أوبك+".

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة المدينة عن تباحث وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة السويدية ستوكهولم مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية وفرص التعاون في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

حضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.

كما نشرت صحيفة الرياض عن مغادرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.



وبين عبدالعزيز أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول، مؤكدا الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، وتجسد عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.



صحيفة المدينة



نشرت صحيفة المدينة عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان الخميس، فيما يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أوزبكستان، وسط اهتمام دبلوماسي متجدد بالمنطقة.

وأشاد الرئيس الروسي ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بالعلاقات بين بلديهما في مقابلات قبل اجتماعهما المقرر في أستانا.

وقال بوتين: "شراكتنا الاستراتيجية تتطلع إلى المستقبل"، فيما أشاد توكاييف بالتحالف ذي الماضي الغني والمستقبل المشرق.

وتأتي رحلة بوتين إلى كازاخستان بعد أسبوع من زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفيما يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات في المنطقة.



وسيشارك في القمة الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار وقادة من آسيا الوسطى. ويتوقّع أن تركّز المحادثات على التجارة والتعاون في المجال الإنساني والنقل. وتحاول دول آسيا الوسطى غير الساحلية الحصول على منفذ إلى البحر بما في ذلك عبر باكستان.



المواطن

أفادت صحيفة المواطن السعودية بأن تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكثر من 428 مليون ريال، بعد أسبوع فقط من إطلاق الحملة.



وسجلت منصة ساهم إجمالي تبرعات بقيمة 428.9 مليون ريال صباح اليوم الخميس، شارك فيها نحو 608 آلاف مواطن.

ووجها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها، يوم الخميس الماضي، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.



صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن السعودي عن توقعات المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.