لازم يكون إضافة.. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق علي أداء موديست

علق عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، علي أداء الفرنسي انتوني موديست خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، قائلا:" اللاعب لم يقدم المطلوب ولو استمر علي ذلك محدش هيستحمل أكتر من كده لازم اللاعب المحترف يكون إضافة للدوري والنادي".

وتابع النحاس خلال حواره مع أحمد حسام ميدو بقناة المحور،:" موديست لم يقنع حتي الآن قد تكون الفترة التي غابها عن الملاعب هي السبب في مستواه الآن ولكن لم يقدم المطلوب والأهلي لن ينتظر كثيرا علي وكولر يمنحه الفرصة ولن لم يستغلها حتي الآن.

وناقشت لجنة تخطيط الكرة داخل الأهلي، مصير أنتوني موديست مع مارسيل كولر، وذلك لحسم ملامح ملف صفقات الأهلي الشتوية، يناير 2024.

ورفض كولر، توصية لجنة التخطيط، وتمسك باستمرار أنتوني موديست، ومنحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث راهن المدرب السويسري، على تألق موديست مع الفريق، حال استمراره في المشاركة طوال الموسم الجاري، مشددًا على حاجة اللاعب لتحقيق عامل الانسجام مع باقي زملائه بالفريق، خلال المرحلة المقبلة.