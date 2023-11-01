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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتفاضة كولر.. نجم الأهلي السابق يكشف التشكيل الأنسب أمام صن داونز

صدى البلد

أكد عماد النحاس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجمهور عليه عامل مهم في لقاء الأهلي وصن داونز لتحفيز اللاعبين، بالإضافة لاختيار التشكيل المناسب والتركيز والتوفيق داخل أرضية الملعب، خصوصا أن المباراة ستكون مضغوطة للغاية.

النحاس: جمهور الأهلي سيكون دافع كبير للاعبين أمام صنداونز.. وهذه توقعاتي لتشكيل كولر

وقال النحاس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر دائما يستفيد من أخطائه، وبعد خسارته في دوري الابطال من صنداونز في النسخة السابقة، انتفض الفريق وظهر بمستوى قوي، لكن البطولة الحالية مضغوطة للغاية ولا يوجد وقت طويل لمعالجة الأخطاء، والأهلي لم يحظى بالإعداد الجيد لتلك البطولة من الأساس".

وأضاف: "فرق صنداونز كان الأجهزة قبل لقاء الأهلي السابق، كما أن اللاعبين كانوا مرهقين نتيجة السفر الطويل لمدة 9 ساعات، والرد دائمًا على أي مدرب يكون في الملعب فقط، وأي لاعب يتم اختياره للتشكيل عليه أن يبذل قصارى جهده".

وتابع: "التشكيل الأنسب للأهلي ( محمد الشناوي، وأكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو).

وزاد: "الجهاز الفني عليه التمهل في اشراك أكرم توفيق خصوصا أن العودة بعد العملية الثانية للصليبي تكون صعبة لكن اللاعب كانت حالته مطمئنة خلال الوقت القصير الذي ظهر فيه خلال المباراة السابقة، والإصابة العضلية التي تعرض لها كريم فؤاد طبيعية".

وأكمل: "بالتأكيد ارجح كافة ياسر إبراهيم على ربيعة في هذه المباراة خصوصا أن ربيعة شارك في المباريات الثلاث، والبدلاء هم من سيحسمون اللقاء لصالح الأهلي، يجب أن تكون الدكة جاهزة لكل الاحتمالات على مدار اللقاء".

وحول توقعه للنتيجة، قال: "أتمنى أن يفوز الأهلي على صنداونز، ولكن فرص الفريق الأحمر تصل لـ60% من أجل تحقيق الانتصار والصعود".

كولر الأهلى صن داونز الأهلي وصن داونز عماد النحاس

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