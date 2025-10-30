القليوبية توقع بروتوكولًا لتشغيل وصيانة سلالم وابور الثلج ببنها لضمان خدمة مستدامة للمواطنين

أعلنت محافظة القليوبية، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة لتشغيل وصيانة 4 سلالم كهربائية متحركة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة للشركة في مجالات التشغيل والحراسة والصيانة الدورية، لضمان استدامة عمل السلالم بكفاءة عالية على مدار الساعة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الإنشائي.

وأكدت المحافظة، أن البروتوكول يتضمن جدولًا زمنيًا دقيقًا لتنفيذ خطة الصيانة الدورية المنتظمة، بما يضمن سلامة وكفاءة تشغيل السلالم، مع مراعاة فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة العبور.

كما تم تحديد فترات فصل قصيرة تمكّن فرق الصيانة من تنفيذ الفحص الوقائي السريع دون تعطيل الخدمة، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والراحة لمستخدمي السلالم.

وفي هذا السياق، خصص مجلس مدينة بنها رقمًا ساخنًا لتلقي أي إخطارات أو شكاوى تتعلق بخدمة التشغيل والصيانة على الرقم (01282853131)، وذلك لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي أعطال محتملة في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على كفاءة المنظومة.