ضمنهم فتوح وصبحي.. فيتوريا يختار 25 لاعباً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على حضور مران منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، الذي أقيم الثلاثاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

كما تواجد في المران محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لليوم الثاني على التوالي، وكان في استقبال روي فيتوريا.