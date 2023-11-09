محمود فوزي: الإصلاح السياسي مطروح وبقوة بعد أن استقرت الدولة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: “البرنامج الإنتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبيه للانتخاب فى دائرته، ومن الممكن أن تقدمه الحكومة عندما ترغب الحصول على ثقة البرلمان، ومرشحنا سيقدم رؤية وتلك الرؤية تحدد أهداف والأهداف قابلة للتحقيق، وأننا أثبتنا ذلك”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “سنقوم بالإعلان عن رؤية مرشحنا التفصيلية فى المؤتمر الصحفي القادم تركز بشكل أساسي على محاور سياسية وإجتماعية وإقتصادية، والإصلاح السياسي مطروح وبقوة، وبعد ان استقرت الدولة هناك تطور كبير فى الملف السياسي”.

وتابع المستشار محمود فوزي: “الأقدار أرادت أن توسع رؤية المواطنين فينظرون أن المسألة ليست كلها اقتصاد أو غلاء أسعار ، إنما للصورة أبعاد أكبر، والمواطن العادي أصبح يدرك بحسه الفطري أن الأمن والأمان سلعة غالية ولكنها متحققة فى مصر وهي سلعة مهمة، واوعوا تفتكروا أن الأمن والأمان دا يأتي وحده، والأقدار وحدها لعبت هذا الدور وأرادت أن تجيب أسئلة كانت مطروحة دلوقتي عرفناها".