جمال السعيد يترأس الجلسة الحوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية على دور الجامعات الأهلية فى إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف القطاعات.



جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد" الجلسة الحوارية التى عقدت ، بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، و الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة الأسبق " أون لاين " ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعـة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ، ومستشارين مجلس الأمناء ، ومنسقي البرامج بالجامعة ، والقائم بعمل أمين الجامعة ، وأعضاء مكتب التميز المؤسسي.



ووجه الدكتور جمال السعيد خلال الاجتماع الشكر والتقدير لقيادات جامعة بنها السابقة وعلى رأسهم المرحوم الدكتور حسام الدين العطار مؤسس جامعة بنها ، كما وجه الشكر لجميع القائمين على جامعة بنها الأهلية منذ تأسيسها حتى تشغيلها لتصبح أول الجامعات الأهلية التى تم تشكيل مجلس أمناء لها.

وقال " السعيد " أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذى يضم قامات كبيرة وخبرات مختلفة من جامعتى بنها الحكومية والأهلية بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق على مستوى الجامعات الأهلية باعتبارها أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها.

كما أكد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية علي ضرورة الاستفادة من موقع الجامعة الجغرافي ، مؤكدا أن الدولة قد أولت الجامعات الأهلية اهتماما كبيرا في اطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي.



من ناحية شهد اللقاء عرض تقديمي من الدكتور حسين المغربى مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة لمقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء ، بالإضافة إلى مناقشة الآليات العامة لمراحل التنسيق والقبول ، وأهم التحديات التى تواجه الجامعة فى الوقت الحالى للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.



كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مجالات التعاون المشترك بين الجامعتين.

يذكر أن اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية قد تضمنت 9 أبواب و 245 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء ، ومجلس الجامعة ، والمجالس الأخرى وكذلك أليه تعيين ومهام رئيس الجامعة ، والقيادات.

كما تضمنت اللائحة أيضا الهيكل التنظيمى للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والعاملون من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالى للجامعة.

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