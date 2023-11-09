شاهد| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

تقع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين اليوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم وحصارة.

وتظر فيديوهات منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، شدة الاتشباكات المسلحة بين الطرفين، حيث تدوي أصوات طلقات الأعيرة النارية بشكل كثيف ومتواصل.

كما يظر في أحد الفيديوهات تفجير مدرعة إسرائيلة بواسطة قنابل محلية الصنع في مخيم جنين.

https://x.com/TurkiShalhoub/status/1722600652290117860?s=20

https://x.com/TVManar1/status/1722598816489017560?s=20

https://x.com/henno01010/status/1722601364461879764?s=20

ومن جانبها، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضافت حماس: "الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".