عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

جنين
جنين

تقع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين اليوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم وحصارة.

وتظر فيديوهات منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، شدة الاتشباكات المسلحة بين الطرفين، حيث تدوي أصوات طلقات الأعيرة النارية بشكل كثيف ومتواصل.

كما يظر في أحد الفيديوهات تفجير مدرعة إسرائيلة بواسطة قنابل محلية الصنع في مخيم جنين.

https://x.com/TurkiShalhoub/status/1722600652290117860?s=20

https://x.com/TVManar1/status/1722598816489017560?s=20

https://x.com/henno01010/status/1722601364461879764?s=20

ومن جانبها، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير العام وحمل السلاح والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار على مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "ندعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى النفير لفك الحصار عن مخيم جنين والاشتباك مع جيش الاحتلال الفاشي، وتصعيد المقاومة معه بكل الأشكال والأدوات المتاحة".

وأضافت حماس: "الاحتلال الذي يتجرع الهزيمة في غزة، سيتجرعها أيضاً في جنين القسام، ولن يفلح في كسر إرادة شعبنا من غزة إلى الضفة الغربية، فالمقاومة روح تسري فينا وفي شعبنا المرابط وسنبقى نلاحق المحتلين حتى النصر والتحرير".

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

قصف إسرائيلي عنيف على جنين بالضفة الغربية

جنين الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية الضفة الغربية حماس غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

موضوعات متعلقة

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

قصف إسرائيلي عنيف على جنين بالضفة الغربية

ارتفاع حصيلة الشهداء برصاص قوات إسرائيلية في جنين إلى 7

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية | فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

بعد صواريخ القسام .. دوي صافرات الإنذار في أشدود ومستوطنات غلاف غزة

"حياة كريمة" تشكر الرئيس السيسي وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم لصالح غزة

شاهد| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

الصين تتهرب من الإجابة على إمكانية زيارة وفد حماس لـ بكين

بشرة خير| توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ