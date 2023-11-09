ندوة تعريفية بأنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال "I-HUB" لطلاب آداب عين شمس

نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة لتعريف الطلاب بمركز I- hub وأنشطته، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال، والدكتور حازم فراج مدير وحدة الihub بالكلية، والذى أكد بدوره أن الوحدة تسعى باستمرار إلى عقد هذه الندوات التعريفية كل عام لحث الطلاب الجدد على الالتحاق بأنشطتها المختلقة والاستفادة من خدماتها ، بهدف إعداد الطالب للتسلح بالمهارات المطلوبة لريادة الأعمال من خلال الاستفادة من خدماتها التي تتمثل في مساعدة الطلاب على كيفية إنشاء شركات ، ودعمهم المادي من خلال تمويل المشروع بعد طرحه وعمل دراسة جدوى له.

وكذلك تحتضن الطلاب منذ الالتحاق بالجامعة لتنمية مهارات الابتكار كما ينافس مركز الابتكار وريادة الأعمال الجريك كامبس في الجامعة الأمريكية لدعم الابتكار والشراكة مع بعض الجامعات الدولية، كما أكد على العمل الدؤوب من أجل زيادة الأنشطة المقدمة عام بعد عام ، كما دعا الطلاب إلى تكوين مجموعات وفرق عمل تقوم بتقديم أفكار خارج الصندوق وإبداعية تهدف إلى الربح ويقوم المطورون بالمركز بتطوير هذه الأفكار المختلفة، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع والتنافس حول المراكز يحدد الأولوية في التنفيذ، كما دعا الطلاب إلى استثمار هذه الفرصة التى تقدمها الجامعة للارتقاء بالمشاريع الطلابية ووضعها حيز التنفيذ ، وعدم إضاعة أوقاتهم في مشاهدة أعمال الآخرين فقط بل في التخطيط والتنفيذ لمشروعات مبتكرة من وحي الحاجة إلى الاختراع.



ومن جانبها قدمت إنجي علي منسق مشروع ال iclub بمركز الإبتكار و ريادة الأعمال بالجامعة فيديو توضيحي للتعريف بنشأة المركز وأنشطته، ويعرض جولة في قاعاته وكذلك يعرض لدوره في الربط بين طلاب الكليات والمركز ، وتكوين أعضاء من كل كلية من خلال i club الهدف منه تخريج ٤٠ شركة ناشئة من مختلف الكليات ، كما قامت بالتعريف بموقع المبنى الكائن في المدينة طلبة لجامعة عين شمس .

كما استعرضت الشراكة مع جامعة بألمانيا ، كما أكدت أن هذه الأنشطة تهدف إلى كسر هاجس الفشل لدى الطلاب في اختراق مجال ريادة الأعمال في سن مبكرة أثناء فترة التعليم بالجامعة.



و أكدت على أن هناك ثلاثة أسس لإنشاء أي شركة وهي : (leader ship - team work - communications ) مع التأكيد على أن الإبداع لا يأتي بالسليقة فقط إنما يمكن اكتسابه ، وأن أي إبداع أو إنتاج لا يمكن أن يكون فردي موضحة أن أساس ريادة الأعمال هي الشغف و أوضحت الفرق بين الموظف لدى مؤسسة ورائد الأعمال وقيمة استغلال واقتناص الوقت المناسب في انجاز المشروعات واختراق السوق ، كما أكدت على أهمية تعلم اللغات وإجادة الكمبيوتر ، وأهمية المسابقات والمعسكرات وورش العمل وكذلك أهمية معرفة اليات التسويق الرقمي والمباشر.

و أكدت على أن البيزنس عمل جماعي مش صعب .

كما وجهت الطلاب إلى كسر الحاجز بينهم وبين حلمهم وقالت أن أديسون فشل ٩٩ مرة قبل استكمال اختراع الكهرباء.



كما أكدت على أن تنمية الشخص تأتى من خلال التصميم على اكتساب قدرات ومهارات جديدة بشكل يومي .



كما ألقت الضوء على مشروع "عين شمس تبتكر" كل واحد عنده فكرة ابتكارية هذه الفكرة يتم عرضها على مستثمر يدعمها ويطورها فهناك ١٦٠ شركة ناشئة و نادي ريادة الأعمال هو حلقة الوصل بين الكلية وبين "I- HUB" .

ودعت إلى سرعة تكوين فريق آداب وسرعة تقديم أفكار مبتكرة لتطبيقات وشركات من أجل السعي لتنفيذها في أقرب وقت.

ومن جانبها قدمت هدير يحيى أخصائي تطوير أعمال بمبادرة بنك مصر

التي تتيح لطلاب نادي ريادة الأعمال فرصة تدريبية ودراسة جدوى ، وتصميم نموذج أعمال، وحساب كل شىء وتحويله لأرقام ونقود لتطوير المشاريع وتمويلها .

كما استعرضت فرص تمويلية ليست بنك مصر فقط بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء ملف ائتماني وضريبى وتيسير الحصول على قروض تمويلية، كما يقدم فرص تدريبية بالمبادرة وعرضت لينك التدريب وأضافت أن البنك يمكن الطلاب من الحصول على كارت ميزة مجانا لتسهيل الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية .