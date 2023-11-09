وزير الدفاع الإسرائيلي: نسير بكل قوتنا لنقضي على حماس.. ويوجه تحذيرا لحزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسير بكل قوته حتى يقضي على حماس.

وأضاف جالانت، خلال زيارة الفرقة الاحتياط 252، التي تقاتل في شمال قطاع غزة: “نحن لا نتوقف، نحن نسير بكل قوتنا حتى نقضي على حماس.. نضرب القيادة بأكملها، مستودعات الأسلحة، وسائل الإعلام والأنفاق، المخابئ والمقرات.. تدمير كل شيء”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “إذا لم نقضي على حماس في غزة، فسنحصل على عشرة تنظيمات جديدة يأتون من أماكن أخرى”.

وعن الجبهة الشمالية، قال جالانت: "مصممون على حماية حدودنا وإذا ارتكب نصر الله خطأ فسيتحمل حزب الله ولبنان نتائجه”.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة 162 التابعة له دخلت “الحي العسكري” التابع لـ حماس في غزة، وتشتبك بشكل متكرر مع المقاومة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “ما يسمى بالحي العسكري، المجاور لمستشفى الشفاء، هو قلب أنشطة حماس الاستخباراتية والعملياتية، وقد تم استخدام مواقع في المنطقة للتخطيط والتحضير لهجوم 7 أكتوبر”.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة، دخلت قوات من لواء المشاة جفعاتي والدبابات الحي لتدمير البنية التحتية لحماس… وسط اشتباكات في المنطقة، قتل أكثر من 50 ناشطا من حماس”.

ويضم الحي مواقع استراتيجية لحماس، وفقا للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مقر المخابرات والدفاع الجوي للحركة، ومكاتب المكتب السياسي، ومركز للشرطة.