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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وسط مخاوف أمنية

صدى البلد

 زادت ألمانيا بشكل كبير صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل. وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، في ما تم الإبلاغ عنه بأنه زيادة بنحو عشرة أضعاف، وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 303 مليون يورو تقريبًا حتى 2 نوفمبر، مقارنة بـ 32 مليون يورو لعام 2022 بأكمله.

 

يأتي الارتفاع الكبير في الصادرات العسكرية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى الإسراع في معالجة طلبات التصاريح من قبل المسئولين الألمان. 

 

تم منح ما مجموعه 185 تصريحًا بعد الهجوم، مما يؤكد التزام ألمانيا بأمن إسرائيل باعتباره مصدر القلق الرئيسي.

 

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنه يجري النظر في طلبات إسرائيل للحصول على ذخائر بحرية. وذكر أن المناقشات مع إسرائيل حول كيفية المضي قدمًا في هذه الطلبات مستمرة، مما يشير إلى إمكانية توقع المزيد من الدعم المادي والعسكري.

 

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه ألمانيا وضع نفسها كشريك دفاعي رئيسي لإسرائيل، حيث تزود بشكل أساسي مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. ورغم الزيادة الكبيرة، لا تزال هذه الصادرات تمثل حصة ضئيلة من إجمالي الصادرات العسكرية الألمانية، التي بلغت 8.76 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

 

كما تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن السياق الأمني الأوسع، وناقشت حلول السلام المحتملة لقطاع غزة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو. وشددت بيربوك على الحاجة إلى "حلول ذكية" وخطوات عملية نحو حل الدولتين، على الرغم من اعترافها بالتعقيد وإمكانات المسعى طويل المدى.

 

وبينما تعمل ألمانيا على تسريع دعمها الدفاعي لإسرائيل، فإنها تدعو أيضًا إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وتدعو إلى حلول مستدامة تعالج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.

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