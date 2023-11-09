بريطانيا تكشف موقفها من استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس أنه لا يستطيع التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن المملكة المتحدة تود أن تنتهي الحرب في غزة بأسرع وقت، لافتا إلى أن الوضع في غزة لن ينتهي إلا إذا شعرت إسرائيل بالأمان، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وقال كيفرلي إن بريطانيا رفضت التصويت على القرار الأممي لأنه لم يدن جرائم حماس، مشيرا إلى أن لندن أبلغت إسرائيل بأن ما يجري في الضفة الغربية غير مقبول، ولا بد من مستقبل آمن يضمن تعايشا بين الفلسطينيين و إسرائيل.