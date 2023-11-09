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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات خفية تنذرك بسرطان الأمعاء

سرطان
سرطان

هناك العديد من العلامات الخفية إذا ظهرت عليك تنذرك بوجود سرطان الأمعاء لذا عليك الانتباه لتلك العلامات وعدم تجاهلها لعدم تطور الحالة. 

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أعراض سرطان الأمعاء

أصفرار الجلد وبياض العنين

آلم المعدة

اليرقان

الشعور بالضعف والتعب الشديد

أحمرار الجلد 

الغثيان 

وينتج سرطان الأمعاء الدقيقة عندما يتغير الحمض النووي لهذه الخلايا، كما يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجه الخلية إلى أداء وظيفتها.

ولكن تلك التغييرات تجعل الخلايا تنقسم بسرعة، كما تظل تلك الخلايا حية عندما تموت الخلايا السليمة كجزء من دورة حياتها الطبيعية

ويسبب ذلك وجود عدد كبير من الخلايا، كما يمكن أن تشكل كتلة تسمى ورمًا، وتغزو الخلايا أنسجة الجسم السليمة وتدمرها مع الوقت.

سرطان سرطان الأمعاء الدقيقة اعراض سرطان الامعاء الغثيان ألم المعدة

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