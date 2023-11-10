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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة صادمة تبرئ سيدة استرالية بعد السجن بتهمة قتل أطفالها الأربعة

صدى البلد

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها شغلت قصتها العالم بأسره وذلك لتبرئة أم تدعى كاثلين فولبيج  والبالغة من العمر الآن 56 عاماً، وذلك بعد الحكم عليها بالسجن وذلك لمدة 20 سنة  لتلقب بالأم السفاحة أو أسوأ قاتلة على الإطلاق في تاريخ أستراليا، وذلك بعدما تم أدانتها بقتل أطفالها الرضع الأربعة وذلك بين عامي 1989 و1999، لتفقد  تلك الأم 4 رضع ليتم الحكم عليها بعدها بالسجن المؤبد.

أدلة جديدة وسبب طبي نادر

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل بعد مرور 20 عاماً على الحكم، تم العفو عن السيدة  بعد إثبات أن الصغار قد ماتوا لأسباب طبيعية ولتبرئتها من المسؤولية عن وفاة أطفالها الأربعة

 

وقد أُطلق سراح فولبيج وذلك بعدما لقبت بـ "أسوأ قاتلة في أستراليا"، في يونيو الماضي، وذلك إثر إعفاء محكمة ولاية نيو ساوث ويلز عنها بعد إثبات أن الصغار قد توفوا بسبب الإصابة  بمتلازمة نادرة تسمى اعتلال الهدوء.

الام السفاحه تاريخ أستراليا سبب طبي نادر متلازمة نادرة

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