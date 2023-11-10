مساعد المرشح لتدريب الزمالك : شيكابالا من أفضل اللاعبين في إفريقيا

كشف أنتونيو فينكو المتحدث الإعلامي لـ"والتر ماتزاري" المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته من نصبه عقب خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، حقيقة اقتراب المدرب من القلعة البيضاء.

وقال أنتونيو فينكو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية "TeN" :

" والتر ماتزاري تابع مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالأمس في نصف نهائي كأس مصر، وأثنى على آداء الأبيض والعديد من لاعبيه مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، و أحمد سيد زيزو ، وهما من أفضل اللاعبين في إفريقيا



وتابع: “ نعلم برغبة مسؤولو الزمالك في التعاقد مع الإيطالي والتر ماتزاري لتدريب الفريق، لكن حتى الآن المفاوضات ليست رسمية، والمدرب يرغب في خوض تجربة جديدة في قارة مختلفة، ونتمنى أن تتم المفاوضات في الأيام القادمة”.