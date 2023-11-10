مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

بعد إعلان الاستعداد للإفراج عنه لأسباب إنسانية، وجه فتى إسرائيلي أسيرًا لدى سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين منذ 43 عاما، رسالة قوية إلى نتنياهو.

قال الفتى الذي يبلغ من العمر 13 عاما أنه يدعى يجيل يعقوب ويشتاق لعائلته وأصدقائه للغاية قائلًا لهم "أنا أحبكم جميعًا وأقول لكم شكرًا جزيلًا ولكل المتضامنين معنا في تل أبيب الذين يحاولون ويواصلون الضغط على الحكومة من أجل عودتنا وجميع الأسرى للأهل سريعًا."

تقتلنا والأطفال بوحشية

قال الفتى الإسرائيلي ذلك في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مضيفًا لنتنياهو أن ما يحدث أمرًا لا يصدق من حجم القصف وبشكل وحشي "أنت تقتل الأطفال وتقتل الأسرى الإسرائيليين أيضًا، أنت قطعت الماء والكهرباء والدواء ونحن كأسرى نحتاج لذلك، ليس الفلسطينيين بل نحن من نحتاج لذلك."

وانهى الفتى رسالته قائلًا "آمل أن أعود إليكم سريعًا لأن بمرور الوقت تتعرض حياتي لخطر كبير"، مشيرًا إلى أنه إذا حدث له شيئًا فهذا في رقبة وعلى مسئولية نتنياهو "لأن مقاتلي الجهاد الإسلامي يعملون بكل قوتهم للحفاظ على جميع الأسرى الإسرائيليين".