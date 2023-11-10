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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز 3 مسئولين فى الوحدة المحلية بطوخ بعد مصرع طفل

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق في طوخ بحجز ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية في طوخ وهم سائق اللودر ومدير الجمعية ومسؤول التخطيط لباكر لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، بواقعة مصرع طالب وقع عليه سور خلال تنفيذ حملة إزالة بقرية كفر عابد مركز طوخ بمحافظة القليوبية. 


وكانت جهات التحقيق صرحت بدفن جثة الطالب،وشيع الأهالى جثمان الفقيد وسط دموع أسرته لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان. 


تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة طالب، في منتصف العقد الثاني من العمر، خلال تنفيذ حملة إزالة بقرية كفر عابد دائرة المركز.


وانتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين مصرع طالب، في منتصف العقد الثاني من العمر بقرية كفر عابد التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور في طوخ، سقط عليه سور خلال تنفيذ حملة إزالة في أثناء نومه بجوار السور، ولقي مصرعه في الحال، فيما يتم عرض 3 من مسؤولي الوحدة المحلية على جهات التحقيق.

طوخ جهات التحقيق المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية القليوبية

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