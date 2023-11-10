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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: نشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية لزيادة الصادرات

مي حلمي المدير التنفيذي
مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023 وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.

وأضافت حلمي في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم ، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظى بسمعة طيبة في أفريقيا ، مشيرة إلي أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلي إفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

 استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية:

 
وأكدت مي حلمي أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.

التصديري للصناعات الهندسية إفريقيا زيادة الصادرات التصدير الصناعات

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